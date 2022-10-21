"بغداد اليوم" تنقل الاجواء من ساحة التحرير وحديقة الامة وسط العاصمة (فيديو)

2022/10/21 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تنقل "بغداد اليوم" ردود المواطنين من ساحة التحرير وحديقة الامة بعد اعمارهما من قبل امانة بغداد، فيما اشادوا بتحويل مركز بغداد الى متنفس للمواطنين.

وقال المواطنون لمراسل ( بغداد اليوم) خلال تجوله في الحديقة ان تحويل مركز العاصمة الى متنفس عائلي بعد اعمار ساحة التحرير والتي تعتبر احد المعالم الوطنية للبلاد تعد نقلة نوعية في مجال السياحة.

وضافوا ان بغداد تعاني من ازمة في نقص بالمناطق الخضراء والمتنزهات وان اعمار تلك الساحة والحديقة يسهم في خلق اجواء مناسبة للعائلة البغدادية.

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