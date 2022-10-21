2022/10/21 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعيين العراقي شوان جلال، مدربًا لحراس مرمى الفريق الأول الذي ينافس في بطولة الدوري الممتاز.

وقال جلال، في تصريح: "سعيد بالانضمام إلى نيوكاسل يونايتد، ومتحمس للعمل مع آدم، ولم شملي مع إيدي هاو وفريق التدريب الذي أكن له الكثير من الاحترام".

وأضاف: "عملت بجد للتواجد هنا، أنا على دراية بحجم النادي والمشروع المقبل، ولا أستطيع الانتظار للبدء بمهمتي".

يذكر أن جلال الذي خاض عدة تجارب مع أندية الإنجليزية في دوري الدرجة الأولى، وسبق له المشاركة مع المنتخب العراقي في العديد من المباريات الودية والمعسكرات الخارجية خلال الأعوام الماضية، لكنه لم يحظ بالدفاع عن عرين أسود الرافدين في البطولات القارية والدولية لابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة.

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