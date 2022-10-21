الأسطول الخامس يرد على مزاعم إيرانية بالاستيلاء على زورقين أميركيين مسيرين

2022/10/21 | 19:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فندت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية، الجمعة، التقارير الواردة من إيران، والتي تفيد بأنها استولت مؤخرا على زورقين مسيرين تابعين للأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية.

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