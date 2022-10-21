سيواجه الهلال.. مدرب نيوكاسل يدافع عن إقامة معسكر الفريق في السعودية

2022/10/21 | 19:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع إيدي هاو مدرب فريق نيوكاسل الإنجليزي، الجمعة، عن قرار إقامة معسكر الفريق في المملكة العربية السعودية، في فترة توقف مباريات الدوري الإنجليزي، أثناء كأس العالم قطر 2022.

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