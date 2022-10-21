2022/10/21 | 19:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BhhWkD_CO_A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخطوط الجوية: قريبا تنفيذ رحلات خارجية مباشرة من مطار كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخطوط الجوية: قريبا تنفيذ رحلات خارجية مباشرة من مطار كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).