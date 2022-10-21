2022/10/21 | 19:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصفت وزارة التربية، ملف تجهيز الكتب والمناهج للمدارس بـ”المعقد”.وقال الوكيل العلمي للوزارة عادل البصيصي، في تصريح صحفي، مساء اليوم أن “مشكلة قلة المناهج الدراسية استمرت منذ عام 2020 لعدم وجود موازنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية: تجهيز الكتب المدرسية سيستمر لسنتين المركز الخبري الوطني.

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