أسباب تجعل عاصفة الاحتجاجات في إيران مختلفة هذه المرة

2022/10/21 | 20:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على التظاهرات الشعبية التي تجتاح إيران منذ نحو خمسة أسابيع ومدى قدرتها على اسقاط نظام حكم رجال الدين، إلا أن الكثير من المراقبين يرون أن ما يجري اليوم مختلف تماما عما شهدته البلاد خلال "الثورة الخضراء" في 2009 والاحتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود في 2019.

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