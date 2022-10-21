مصادر لـCNN: إدارة بايدن تبحث مع إيلون ماسك دعم المتظاهرين الإيرانيين بـ

2022/10/21 | 20:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مسؤولة مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، أن البيت الأبيض أجرى محادثات مع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، حول إمكانية إنشاء خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" Starlink التابعة لشركته لتوفيرها للمتظاهرين الإيرانيين.

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