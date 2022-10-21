ايران توقف زورقين أمريكيين في مياه البحر الأحمر

2022/10/21 | 20:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت القوات البحرية الإيرانية، الجمعة 10/21/2022، عن توقيفها زورقين أمريكيين مسيرين،...

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