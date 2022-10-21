2022/10/21 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر امني مطلع، اليوم الجمعة، عن وجود تحرك امني واسع من قبل امن اقليم كردستان تجاه المطلوبين المتهمين بالإرهاب في الاقليم ضمن قائمة المطلوبين للأجهزة الامنية الاتحادية، على خلفية استهداف قوة الكوماندوز في كلار قبل أيام.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" العشرات من المطلوبين بتهم الارهاب هربوا في السنوات الماضية من ديالى ومحافظات اخرى صوب اقليم كردستان بعضهم يحمل هويات مزورة للإفلات من قبضة العدالة"، لافتا الى ان "الخروقات الاخيرة في جنوب السليمانية واستهداف البيشمركة والاسايش بشكل متكرر الزم الاقليم بإعادة النظر بملف القوائم السوداء للتنظيمات المتطرفة".

واضاف، ان "سلطات اقليم كردستان بدأت بالتنسيق الفعلي مع منظومة امن ديالى وثلاث محافظات مجاورة للاقليم من اجل معرفة اسماء القوائم السوداء وتعقبهم اذا ما كان لهم وجود في مدن وقرى الاقليم".

واشار الى ان "المعلومات تشير الى وجود خلايا تنشط في بعض مناطق الاقليم مرتبطة بداعش وهي من تقف وراء الهجمات الاخيرة خاصة تفجير عبوة ناسفة على قوة للكوماندوز قرب تلال كلار قبل ايام والذي اسفر عن استشهاد واصابة 9 افراد من القوات الخاصة الكردية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربة الكومندوز تدفع الإقليم لإعادة تصفح القائمة السوداء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربة الكومندوز تدفع الإقليم لإعادة تصفح القائمة السوداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).