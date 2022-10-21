المملكة العربية السعودية .. هاو يدافع عن معسكر نيوكاسل في السعودية

2022/10/21 | 20:34 - المصدر: بغداد اليوم

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دافع إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يوم الجمعة عن قرار النادي الإنجليزي العودة إلى السعودية للمشاركة في معسكر تدريبي في الطقس الدافئ، مؤكدا على أنه "قرار متعلق بكرة القدم" فقط.

واشترى "كونسورتيوم" مدعوم من السعودية نيوكاسل في أكتوبر من العام الماضي ، علما بأن صندوق واقع السعودي يستحوذ على 80 في منه.

ومنحت رابطة الدوري الممتاز الضوء الأخضر للمترجمة ، النادي بعد أن تلقت تأكيدات ملزمة قانونيا بأن الدولة السعودية لن تتدخل في عمل النادي.

ولكن منظمات حقوق الإنسان ، المشتعل من مخاوفها بشأن هذا الاستنتاج معتبرة أن الصفقة تمثل عملية "تلميع رياضي" لسجل حقوق الإنسان في المملكة الخليجية.

الوسم التالي هو الرابع والعاشر.

لقد نظرنا إلى استراحة في استراحة كأس العالم وما هو أفضل بالنسبة للفريق ".

لا توجد ردود فعل جيدة بالنسبة للفريق ، فإن فرصة لتكوين فرصة لتدريب المجموعة روح الفريق في ظل جيدة ، هذا ما فعلناه ..



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مباراة ودية وسيلعب نيوكاسل مباراة ودية أمام الهلال السعودي في الثامن من ديسمبر.

ويحتل نيوكاسل المتألق هذا الموسم ، المركز السادس في الدوري ويحل ضيفا على توتنهام الثالث بعد غد الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ13 من "البريمير ليغ".

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