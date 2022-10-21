2022/10/21 | 20:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZgFgmDH45aA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فصل استاذ جامعي من كلية المأمون الجامعية بعد ظهوره في السومرية وانتقاد التعليم الجامعي الاهلي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فصل استاذ جامعي من كلية المأمون الجامعية بعد ظهوره في السومرية وانتقاد التعليم الجامعي الاهلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).