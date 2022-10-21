التجارة تعلن قرب وصول 5 بواخر محملة بالرز لتأمين السلة الغذائية

2022/10/21 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن قرب وصول 5 بواخر محملة بمادة الرز لتأمين السلة الغذائية، فيما أحصت عدد البواخر التي وصلت الموانئ العراقية منذ بداية العام الجاري.وقال معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بالوزارة طالب عباس الحمداني للوكالة الرسمية، إنه “منذ بداية العام الحالي وصلت الموانئ العراقية 25 باخرة محملة بمادة الرز”، لافتا الى إن “هنالك 5 بواخر جديدة ستصل قريبا لتجهيز السلة التاسعة والعاشرة ضمن الكميات المحددة للسلة الغذائية التي تصل للمواطن دون أي نقص مع الخزين الاستراتيجي لأشهر السنة المقبلة”.وأضاف، أن “تلك البواخر ستحمل الرز التايلندي وهو النوعية التي تم التعاقد على استيرادها ضمن المواصفات العالمية”، مبينا أن “الشركة تبذل جهوداً مستمرة لتأمين مواد السلة الغذائية لضمان عدم ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية”.وأشار إلى أن “هنالك توجيها من الوزير علاء الحمداني بمتابعة الأسعار في الأسواق من خلال الأجهزة الرقابية وصرف السلة الغذائية للمواطنين وضمان إيصالها لهم”.

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