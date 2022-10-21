عودة (138) نازحاً من مخيمات نينوى الى مناطق سكناهم الأصلية

2022/10/21 | 20:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي، بإعادة واندماج (138) نازحاً بواقع (33) اسرة من مخيمات الجدعة الى مناطق سكناهم الأصلية في الانبار وصلاح الدين ونينوى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي “وجه وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي فرع الوزارة في محافظة نينوى بإعادة واندماج (138) نازحاً بواقع (33) اسرة من مخيمات الجدعة الى مناطق سكناهم الأصلية في الانبار وصلاح الدين ونينوى”.واكد الوزير ان “هناك عودة طوعية كوجبات متفرقة بين الحين والاخر”، مشدداً على “ضرورة تلبية احتياجات الأسر النازحة والعائدة وتوفير الاجواء المناسبة لهم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الانسانية والاجهزة الأمنية المختصة”.

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