2022/10/21 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان يؤكّد لرشيد الرغبة في تعزيز العلاقات على أساس الإحترام المتبادل المفاوضات تفتح شهيّة الإستيزار وسط توقّع تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة بغداد – قصي منذر فتحت مفاوضات الاستيزار في حكومة المكلف بتشكيلها محمد شياع السوداني ،شهية القوى السياسية التي تسعى للدفع بمرشحيها ضمن الكابينة المرتقبة ،وسط توقع تأجيل التصويت على منح الثقة للوزارة الجديدة […]

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