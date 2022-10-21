2022/10/21 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديوان الرقابة يحمّل الهيئة مسؤولية صرف المبالغ أمانات الضرائب تشغل الأوساط والقوى المدنية تدخل على خط المتابعة بغداد – ابتهال العربي دخلت القوى المدنية على خط متابعة فضيحة اختلاس امانات الضرائب البالغة 2.5 مليار دولار ،التي تشغل الاوساط عن مصير تلك الاموال التي مضى على سرقتها اكثر من عام ،وسط استمرار الجهود القضائية في الوصول […]

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