2022/10/21 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يحدّد موعد إغلاق التقديم للقبول المركزي بغداد – ساري تحسين حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،يوم غد الاحد اخر موعد للتقديم الى القبول المركزي.ولفتت في بيان تلقته (الزمان) امس (عناية الطلبة وأسرهم والمهتمين والمتابعين إلى أن بوابة التقديم الى قناة القبول المركزي في الجامعات الحكومية للعام الدراسي الجاري، ستغلق عند الساعة الثانية […]

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