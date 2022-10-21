أقوى نمو اقتصادي بتاريخ العراق.. ما حقيقة ذلك؟ وماذا عن حياة المواطنين؟

2022/10/21 | 21:16 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن كشف صندوق النقد أن نسبة النمو الاقتصادي بالعراق لهذا العام تعد الأعلى في تاريخ البلاد، يتساءل المواطنون عما إذا كان ذلك قد انعكس إيجابا على حياتهم.

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