الحوثيون يعلنون عن

2022/10/21 | 21:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الجمعة، عن توجيه ما وصفته بـ"ضربة تحذيرية" لمنع سفينة من نقل شحنة نفط من ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، بينما ندد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالضربة ووصفها بـ"هجوم إرهابي".

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