2022/10/21 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يوجه بترقية المراتب العاملين في الجيش العراقي كافة الى رتبة واحدة اعلى المركز الخبري الوطني.

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