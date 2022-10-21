2022/10/21 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أنقذت الكوادر الصحية في مستشفى الإمام السجاد (ع) العام بمحافظة النجف الاشرف طفلة اصيبت جراء الرمي العشوائي.وذكر بيان لوزارة الصحة تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أن :”طوارئ المستشفى استقبلت طفلة بعمر ثمان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنقاذ طفلة أصيبت برمي عشوائي في النجف المركز الخبري الوطني.

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