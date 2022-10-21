مصدر أمني: وزير الدفاع سيصدر أمرين بترقية المراتب ومنح قدم للموظفين المدنيين

2022/10/21 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مصدر أمني رفيع، اليوم الجمعة، عن عزم وزير الدفاع إصدار أمر بترقية المراتب رتبة واحدة ومنح الموظفين المدنيين قدماً لمدة عامين ومفاتحة مكتب القائد العام للقوات المسلحة لمنح ضباط الوزارة قِدماً لمدة 6 أشهر.وقال المصدر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “ورد الى وزارة الدفاع كتاب بتوقيع السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بتقديم شكر وتقدير لمنتسبي وزارة الدفاع وعلى اثره سيقوم الوزير جمعة عناد بإصدار أمر وزاري بترقية جميع المراتب رتبة واحدة بصلاحيته وكذلك منح الموظفين المدنيين قدم (سنتين) أما الضباط فسيتم مفاتحة القائد العام لإصدار أمر ديواني بمنحهم قدم (6) أشهر قدم حسب المادة 16/أولاً من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010”.

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