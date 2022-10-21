النزاهة النيابية تكشف عن ضغوط مورست على هؤلاء في الحكومات السابقة

2022/10/21 | 21:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، عن ضغوط مورست على مسؤولين في الحكومات السابقة.وقال عضو اللجنة علي الجمالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “هناك ضغوط مورست على اصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين في ظل الحكومة السابقة”.

وأضاف: “هناك مافيات خططت للاستحواذ على اموال العراق، ونتوقع وجود ملفات ابتزاز على الكثير من الوزراء والمسؤولين ان يدخلوا بمداخل سرقات علنية ومفضوحة”.

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