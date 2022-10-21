استدعاء ترامب للشهادة أمام لجنة التحقيق بهجوم الكابيتول

2022/10/21 | 21:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث الهجوم على الكونغرس بيني طومسون أنه أصدر مذكرة استدعاء للرئيس السابق دونالد ترامب للشهادة تحت القسم في 14 نوفمبر المقبل.

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