ترشح وزيرة لمنصب رئاسة الوزراء في بريطانيا

2022/10/21 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت، ترشحها لتولي رئاسة وزراء بريطانيا بعد استقالة ليز تراس.

وقالت النائب البالغة 49 عاما والتي تولت سابقا حقيبتي الدفاع والتجارة الدولية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أعلن ترشحي لأكون زعيمة حزب المحافظين ورئيسة وزرائكم، لتوحيد بلدنا، والوفاء بالتزاماتنا والفوز في الانتخابات التشريعية المقبلة”.

وكتبت مورداونت، التي احتلت المركز الثالث في السباق القيادي الأخير خلف تروس وريشي سوناك: “لقد شجعني دعم الزملاء الذين يريدون بداية جديدة وحزب موحد وقيادة من أجل المصلحة الوطنية”.

وأضافت: “أنا أترشح لأكون زعيم حزب المحافظين ورئيس وزرائكم، لتوحيد بلدنا، والوفاء بتعهداتنا والفوز في الانتخابات العامة المقبلة.”

وتحتاج موردونت إلى تأمين دعم ما لا يقل عن 100 من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين بحلول ظهر يوم الاثنين للبقاء في السباق.

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