بالوثيقة.. القدم الممتاز 6 أشهر للضباط والمنتسبين والموظفين في وزارة الدفاع

2022/10/21 | 22:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن منح القدم الممتاز 6 أشهر للضباط والمنتسبين والموظفين في وزارة الدفاع.

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