مصدر: تحالف العزم  قرر السعي لاخذ رئاسة البرلمان بدلا من الوزارات وبلغ الشركاء بذلك

2022/10/21 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

أفاد مصدر مطلع اليوم الجمعة، بأن تحالف العزم يسعى لأخذ منصب رئيس البرلمان بدلا من الوزارات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "تحالف العزم برئاسة مثنى السامرائي قرر السعي لاخذ منصب رئيس البرلمان بدلا من الوزارات".

وأضاف أنه "أبلغ الشركاء بذلك".

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