الكشف عن سر غياب برهم صالح عن مراسم تسليم قصر السلام

2022/10/21 | 22:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشفت القيادية البارزة في الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني، اليوم الجمعة، عن سبب تغيب رئيس الجمهورية السابق برهم صالح عن مراسم تسليم قصر السلام لرئيس الجمهورية المنتخب من البرلمان عبد اللطيف رشيد، متهمة رئيس الاتحاد بافل طالباني بشق صف الاطار التنسيقي بترشيح صالح للرئاسة. وقالت طالباني في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "برهم صالح ممتعض من جميع قيادات الاتحاد الوطني وقد رفض مشاركة مراسم تنصيب عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية كرسالة سياسية للاتحاد بالشعور بالخذلان".واضافت ان "صالح يشعر بخيبة امل شديدة بسبب قيام جزء من الاتحاد برفض التصويت لبرهم صالح بالاضافة الى القوى الشيعية والسنية التي رفضته علنا".واشارت الى ان "رئيس الاتحاد بافل طالباني شق وحدة الاطار التنسيقي بإصراره على ترشيح صالح كونه يعلم بوجود رفض سني وشيعي وحتى في داخل البيت الشيعي الا انه اصر على تقديم صالح".

وجرت يوم الاثنين الماضي مراسم تسليم رئاسة الجمهورية الى عبداللطيف رشيد في قصر السلام ببغداد، بغياب الرئيس السابق برهم صالح، الامر الذي اثار جدلا واسعا وسط اتهامات لصالح بخرق البروتوكول.

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