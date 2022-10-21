2022/10/21 | 22:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة بالوثائق: الزراعة النيابية تكشف عن وجود إشعاع عالِ بسماد روسي وصل للعراق مؤخراً أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق: الزراعة النيابية تكشف عن وجود إشعاع عالِ بسماد روسي وصل للعراق مؤخراً) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق: الزراعة النيابية تكشف عن وجود إشعاع عالِ بسماد روسي وصل للعراق مؤخراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).