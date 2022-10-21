منظمة الصحة العالمية ترد على ادعاءات فساد مديرة مكتبها في سوريا: التحقيق ما زال جاريًا

2022/10/21 | 22:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية، في بيان لموقع CNN بالعربية، أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية، يحقق في ادعاءات الفساد التي طالت مديرة مكتب منظمة الصحة في سوريا.

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