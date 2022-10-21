2022/10/21 | 22:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستغرب سلطة الطيران المدني العراقي، ما نشره المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي على صفحته الشخصية من معلومات لا تمت للواقع بصلة، كنا قد اوضحناها للرأي العام مرارا وتكرارا وآخرها قبل يومين ردا على ذات المعلومات الغير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطة الطيران تنفي معلومات عن “تهريب” أموال هيئة الضرائب عبر مطار بغداد الدولي المركز الخبري الوطني.

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