صحيفة: معلومات استخباراتية حساسة عن دولتين في الوثائق المصادرة من منزل ترامب

2022/10/21 | 22:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، إن الوثائق التي صودرت من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا في أغسطس الماضي، تضمّنت معلومات استخباراتية شديدة الحساسية عن إيران والصين تهدد بكشف أساليب التجسس الأميركية.

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