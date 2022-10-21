بيان لسلطة الطيران المدني بشأن معلومات عن

2022/10/21 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، بيانا بشأن معلومات عن "تهريب" أموال الضرائب عبر مطار بغداد.

وقال إعلام سلطة الطيران في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "سلطة الطيران المدني العراقي، تستغرب ما نشره المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي على صفحته الشخصية من معلومات لا تمت للواقع بصلة، كنا قد اوضحناها للرأي العام مرارا وتكرارا وآخرها قبل يومين ردا على ذات المعلومات الغير دقيقة"، موضحا ان "كل هذا يدخل في باب الضغوط التي تمارس من قبل أناس لا يعرفون حجم الضرر الذي يحدثونه على مؤسسة حكومية رصينة يشكل الجانب الأمني دعامة أساسية لعملها ، وهذا كله يعود لأن سلطة الطيران المدني العراقي وقعت عقد الحماية الأمنية مع شركة كندية انطبقت عليها المعايير والمواصفات المطلوبة لحماية مطار بغداد الدولي".

وأضاف "ومن أجل إنهاء هذه القصة ندعو كل من لديه معلومة مجتزأة مدفوعة الأجر أو خبرا ساذجا بعيد عن الواقع أو دافعا نفسيا لا يعلم سببه أن يقدم الأدلة التي يمتلكها وينشرها على صفحته أو أمام وسائل الإعلام ويعرض صورة أو فيديو للـ200 سيارة التي وصلت إلى المطار حاملة أموال تأمينات الضرائب التي عرف الجميع أن سرقتها تمت على مدى عام كامل وليس بين ليلة وضحاها، وكيف لهذه الأموال الطائلة أن تمر دون تفتيش أو مراقبة من جميع الأجهزة الأمنية الموجودة في المطار والشركة الأمنية".

وتابع "ونؤكد للجميع أننا لن نسكت أمام المساس بأمن المواطنين وحرمة مطار بغداد الدولي وما تحدثه هذه الأخبار السيئة من آثار سلبية على الطيران المدني العراقي وسنتحرك قضائيا للجم هذه الافواه المريضة".

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