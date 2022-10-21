السوداني منغمس بالسير الذاتية.. ويعيش قلق

2022/10/21 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-خاص

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون اسعد البزوني، اليوم الجمعة، استمرار رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بدراسة السير الذاتية للمرشحين مبينا انه لم يحسم الوزارات بالكامل.

وقال البزوني لـ(بغداد اليوم) إن "رئيس الوزراء المكلف يريد كابينة وزارية قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين وان الحكومة تريد النجاح وعدم الذهاب للفشل لان الكتل والمواطنين يراهنون على نجاح هذه الحكومة لتحقيق التطلعات وإنهاء التراكمات سيما تلك التي حدثت في حكومة الكاظمي".

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