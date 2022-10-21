2022/10/21 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، عن تطورات طقس العراق خلال الايام المقبلة.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "حالة عدم الاستقرار تستمر في مدن اقليم كردستان ونينوى وكركوك وصلاح الدين وشمال ديالى هذه الليلة ونهار غد ايضا، وهطول متوسط الشدة للامطار مع توقعات بالغزارة شمال شرق اربيل ودهوك يوم غد".

وبين أن "الاجواء تستمر غائمة جزئيا في غرب ووسط البلاد مع فرص لهطول زخات خفيفة من الامطار تشمل مناطق من العاصمة بغداد وشمال الانبار وديالى".

وبين أن "هناك فرصا لتشكل ضباب متوسط الشدة شمال البصرة وجنوب ذي قار فجر السبت يقلل من مدى الرؤية الافقية، وكذلك فجر الاحد في جنوب وشرق مدينة البصرة".

وتابع: "️تستمر الاجواء الرطبة في مدينة البصرة ومدن جنوب البلاد وبعض مدن الفرات الاوسط طوال ايام الاسبوع ، مصاحبة برياح جنوبية شرقية تميل للسكون احيانا فتقل معها معدلات الرطوبة".

وأشار الى أن "هناك ️انخفاض متوقع بدرجات الحرارة يوم غد السبت مع اجواء باردة في السليمانية وشمال اربيل ودهوك وشمال نينوى خلال النهار والليل ، ثم تعود لترتفع الاحد قليلا، ولايوجد انخفاض واضح في باقي المدن، وهناك انخفاض عدة درجات في باقي مدن الشمال ومدن الوسط ومن ضمنها العاصمة بغداد ومدن الوسط والانبار اعتبارا من يوم الاثنين، اما مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة فتستمر درجات الحرارة على حالها طوال الاسبوع تقريبا، و️هطول ثلجي متوقع خلال اليومين المقبلين شمال شرق اربيل ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على طقس العراق في الايام المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على طقس العراق في الايام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).