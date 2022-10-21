نائب: السير الذاتية لمرشحي كابينة السوداني سيطلع عليها جميع النواب

2022/10/21 | 23:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، ان جميع أعضاء مجلس النواب سيطلعون على السير الذاتية للمرشحين في كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.وقال عضو اللجنة عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “آلية التعامل مع السير الذاتية لمرشحي الكابينة الوزارية وفقا لتشكيل لجنة مختصة من دراسة السيرة الذاتية، علما ان تلك اللجان شكلت في كل كتلة نيابية”.وبين، ان “السير الذاتية سيطلع عليها جميع النواب الا ان دراستها ستكون على عاتق اللجنة ولكل نائب ثقة باللجنة المشكلة من كتلته، لذلك سيكون هنالك اعتماد على اللجنة”.وأشار الحمامي الى ان “باب الاعتراض مفتوح أمام أي اعتراض او ملاحظة”.

وكانت مصادر ونواب رجحوا عقد جلسة البرلمان غداً السبت للتصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة.وقرر الاطار التنسيقي في اجتماعه أمس الخميس “تفويض رئيس الوزراء المكلف باختيار الوزارات التي تتعلق بوزن الاطار الانتخابي بعد تقديم القوى السياسية قوائم باعدادهم ونوابهم بتواقيع حية ومرشحين وحسب معايير رئيس الوزراء المكلف على طيف من الوزارات”.

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