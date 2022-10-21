شاهد بالفيديو.. بهذه الطريقة قام السوداني بتوزيع الحقائب الوزارية على كتل الاطار التنسيقي !

2022/10/21 | 23:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: v6J5UQRLbCI

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