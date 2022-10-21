2022/10/21 | 23:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدرت سلطة الطيران المدني، الجمعة، حقيقة ماتم نشره بشأن نقل الأموال...

ظهرت المقالة سلطة الطيران المدني: لن نسكت أمام المساس بأمن المواطنين وحرمة مطار بغداد ا أولاً على المسلة.

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