2022/10/21 | 23:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2pmizHdL0yw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار الفارس يستذكر حبيبته بأغنية "اسير الروح" مع الفنان نصرت البدر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزار الفارس يستذكر حبيبته بأغنية "اسير الروح" مع الفنان نصرت البدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).