يونس محمود يعلق بشأن منصب وزير الشباب: سيكون مفاجأة

2022/10/21 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق نائب رئيس اتحاد الكرة يونس محمود، اليوم الجمعة، بشأن منصب وزير الشباب والرياضة.

وقال محمود في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) ان "الشغل الشاغر للشارع الرياضي العراقي حاليا هو منصب وزير الشباب والرياضة القادم".وأضاف أنه "سيكون مفاجأة لن يتوقعها أحد".

أدناه نص التغريدة:

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