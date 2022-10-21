ضابطان كبيران ومدني.. 3 أسماء مرشحة لحقيبة الدفاع

2022/10/21 | 23:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد كشف السياسي المستقل ابراهم الدليمي، عن تقديم القوى السنية عدة اسماء لرئيس الوزراء المكلف محمد السوداني لتولي الوزارات، مبينا ان المرشحين لمنصب وزارة الدفاع هم حمد النامس وخالد العبيدي وناصر الغنام.

وقال الدليمي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) إن "الكتل السنية قدمت ثلاثة اسماء لتولي وزارة الدفاع وهم خالد العبيدي ناصر الغنام وحمد النامس وسيتم استبدالهم او اختيار احدهم بحسب اختيار رئيس الحكومة". واضاف ان "القوى السنية حصلت على ست وزارات وهي الدفاع والتخطيط والتربية والشباب والرياضة فضلا عن وزارة الصناعة والتجارة وتم اختبار اربعة مرشحين لكل منصب". واشار الى ان "الاختيار سيكون بشكل حصري لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني فضلا عن القوى السنية المعنية بالوزارات".

والنامس والغنام قادة عسكريون يحمل كل منهم رتبة فريق ركن، اما العبيدي فحاصل على شهادة الهندسة في صيانة الطائرات وسبق ان تولى وزارة الدفاع في حكومة حيدر العبادي.

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