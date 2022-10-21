تفكيك شبكة عراقية-كردية في فرنسا لتهريب المهاجرين إلى بريطانيا

2022/10/21 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قبضت‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أعضاء‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬عراقية‭-‬كردية‭ ‬لتهريب‭ ‬المهاجرين‭ ‬إلى‭ ‬بريطانيا،‭ ‬قدُّرت‭ ‬أرباحها‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬1‭,‬6‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬الجمعة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬استند‭ ‬التحقيق‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الى‭ ‬‮«‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬بريطانية‮»‬‭ ‬سمحت‭ ‬بكشف‭ ‬‮«‬مسارات‭ ‬إرسال‭ ‬معدات‭ ‬للإبحار‭ […]

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