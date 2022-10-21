حملة سريعة لاختيار رئيس للحكومة البريطانية وبيني موردنت الأوفر حظا

2022/10/21 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ بدأت‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬الجمعة‭ ‬حملة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬شخصية‭ ‬لتولي‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬أبعد‭ ‬حد،‭ ‬خلفًا‭ ‬لليز‭ ‬تراس‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬استقالتها‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬الخميس‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزيرة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬البرلمان‭ ‬بيني‭ ‬موردنت‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬الجمعة‭ ‬ترشحها‭ ‬لتولي‭ ‬رئاسة‭ ‬وزراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬بعد‭ ‬استقالة‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭.‬ وقالت‭ ‬النائبة‭ ‬البالغة‭ ‬49‭ ‬عاما‭ […]

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