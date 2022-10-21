الطوارئ في ولاية سودانية إثر مواجهات قبلية خلفت 150 قتيلاً

2022/10/21 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخرطوم‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬النيل‭ ‬الأزرق‭ ‬في‭ ‬السودان‭ (‬جنوب‭) ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الجمعة‭ ‬ومنح‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬صلاحيات‭ ‬كاملة‭ ‬‮«‬لوقف‮»‬‭ ‬القتال‭ ‬القبلي‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬ب150‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬يومين‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬مرسوم‭ ‬أصدره‭ ‬أحمد‭ ‬العمدة‭ ‬بادي‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يعلن‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬إقليم‭ ‬النيل‭ ‬الأزرق‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثين‭ ‬يوما‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬كما‭ ‬كلّف‭ […]

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