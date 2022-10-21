حراك برلماني لتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات

2022/10/21 | 23:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف النائب المستقل باسم الغريباوي، اليوم الجمعة، عن وجود حراك لتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات.وقال الغريباوي، في حوار ، إن “هناك حراكاً لتشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات التي جمد العمل بها استجابة لمطالب المتظاهرين عام 2019”.وأضاف، أن “القانون سيتضمن توزيع المهام بين المحافظين والمجالس المحلية”.وشدد، على أنه “لابد من تشريع قانون جديد لمجالس المحافظات حتى تتوزع المهام وتكون هناك جهة رقابية على المحافظين، ولابد ان يكون لكل مسؤول تنفيذي لجان مختصة تحاسبه وتقومه”.وتابع، أن “هناك مطالباً بأن يكون النظام الانتخابي في قانون انتخابات مجالس المحافظات شبيه بالانتخابات النيابية”.وأشار إلى أن “قانون انتخابات مجلس النواب التي جرت بموجبه الانتخابات الاخيرة يقتصر على انتخابات مجلس النواب وهو من أتى بنظام الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة، اما قانون انتخابات مجالس المحافظات فلا زال يعتمد على النظام السابق و هو نظام القائمة وبالتالي هنالك مطالب باتباع نفس النظام في الانتخابات”.ولفت إلى ان “هناك حاجة لتعديل قانون المحافظات وقانون انتخابات مجالس المحافظات من أجل تطبيق إنقاص عدد الأعضاء أولاً، وثانياً تقليل الامتيازات الممنوحة لأعضاء مجالس المحافظات، وتغيير نمط عملها وصلاحياتها بشكل لا يتقاطع مع الصلاحيات الاتحادية ثالثاً”.

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