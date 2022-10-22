2022/10/22 | 00:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أصدرت المغنية العالمية شاكيرا، بمشاركة مغني الراب أوزونا، أول أغنية لها عقب انفصالها عن حبيبها لاعب فريق برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه.وتجسد شاكيرا في الفيديو كليب ألمها ومعاناتها وحزنها، وقد ضمت الأغنية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد انفصالها عن بيكيه..اول كليب صادم لشاكيرا المركز الخبري الوطني.

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