2022/10/22 | 00:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث الهجوم على مبنى الكونغرس بيني طومسون أنه أصدر مذكرة استدعاء للرئيس السابق دونالد ترامب للشهادة تحت القسم في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وأرسل طومسون هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استدعاء ترامب للتحقيق في اقتحام الكونغرس المركز الخبري الوطني.

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