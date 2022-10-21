الانتخابات النصفية الأميركية.. ما علاقتها بالحل السلمي في أوكرانيا؟

2022/10/22 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي هذا الملف ضمن تغطية "الانتخابات النصفية الأميركية"، والذي يبث الثلاثاء والجمعة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت غرينتش، ضمن الحرة الليلة.

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