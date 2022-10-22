طيران الجيش يدمر مضافة لـ

2022/10/22 | 00:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، تمكن طيران الجيش من تدمير مضافة لعصابات داعش في كركوك.

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