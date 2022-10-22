تأجيل جلسة إعلان الثقة بالحكومة العراقية لاستكمال التوافق على الوزراء الجدد

2022/10/22 | 00:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أرجأت‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬كانت‭ ‬متوقعة‭ ‬السبت،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬نواب‭ ‬الجمعة‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬مفاوضاتها‭ ‬بشأن‭ ‬تشكيلة‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭. ‬وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬فإن‭ ‬الحكومة‭ ‬قد‭ ‬تولد‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬التالي‭ ‬وليس‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬وان‭ ‬ولادتها‭ ‬ستكون‭ ‬ناقصة‭ ‬لأربع‭ ‬حقائب‭ […]

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